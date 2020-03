El Charlie original de 'Charlie y la fábrica de chocolate' iba a ser negro, pero lo cambiaron por esta triste razón

El autor de la novela, Roald Dahl’s, habría cumplido 101 años y su viuda ha hablado acerca del éxito que le llevó a la fama. De todos los personajes que nos presentó Dahl, pocos podrían pensar que lo único que no era definitivo era el propio Charlie. Ni los Oompa Loompas ni el extraño Willy Wonka estaban en tela de juicio cuando el agente del escritor dio el visto bueno al libro. Había algo mucho más impactante y revolucionario que no merecía la pena el riesgo: el color de piel del protagonista.

"El primer Charlie que escribió era un niño negro", afirma Liccy Dahl. La novela fue publicada en 1964, por lo que sin duda habría creado bastante controversia. Sin embargo, la viuda afirma que fue una "influencia americana", ya que la novela es inglesa. El biógrafo del escritor añade que "fue el agente el que dijo que era mala idea tener un héroe negro". A Liccy Dahl, por otro lado, le habría encantado que la idea original se hubiera mantenido y afirma que "es una gran lástima" que no fuera así.

Hoy en día seguimos teniendo casos de discriminación a diario. No obstante, poco a poco esta discriminación va desapareciendo de diferentes sectores de la sociedad y en el arte no iba a ser distinto. En la época habría sido un gran avance y probablemente algo para lo que la sociedad no estaba preparada. Pero los tiempos cambian y quien sabe si veremos la versión original de Charlie en venideras adaptaciones cinematográficas.