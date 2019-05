'Chaos Walking': La imagen de Tom Holland en su próxima película que te recordará a 'The Walking Dead'

Tom Holland disfruta del éxito mundial de 'Vengadores: Endgame' mientras sigue inmerso en su nuevo proyecto, 'Chaos Walking', en el que comparte cartel con Daisy Ridley (Rey en 'Star Wars').

Pero la producción de la película parece no estar siendo fácil, por lo que han tenido que hacer reshoots, según los rumores porque el resultado no era el que la productora, Lionsgate, esperaba.

Según publicaba The Wall Street Journal, tras el visionado del primer montaje Lionsgate consideró que la película "no era estrenable", por lo que los ejecutivos decidieron que se reiniciara el rodaje para salvar el proyecto. Esta decisión coincidió con la gira promocional y el preestreno en Los Angeles de 'Vengadores: Endgame', por lo que Tom Holland no pudo acudir al gran evento organizado junto al resto de sus compañeros de Marvel.

En cualquier caso Holland está centrado en el rodaje de 'Chaos Walking' y hace unas horas publicaba esta imagen desde el set de rodaje que a muchos ha recordado a 'The Walking Dead'. ¿Reaparecerá por ahí Rick Grimes o un zombie?

El joven actor británico también tiene pendiente de estreno 'SpiderMan: Lejos de casa', donde volverá a interpretar a Peter Parker.

