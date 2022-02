Channing Tatum se quita la camiseta para hablar de un tema muy delicado: "Estaba asustado"

El actor de 'Magic Mike' ha sorprendido una vez más mostrando sus músculos para convertirse en la portada de la revista Vman, a quien ha concedido una de las entrevistas más sinceras: Channing Tatum ha hablado sin tapujos sobre los desafíos de ser padre soltero y mantener su carrera como actor.

Desde que en 2018 se divorció de su exmujer, Jenna Dewan, el actor ha pasado por momentos muy difíciles, y se tomó un tiempo alejado de las cámaras. Ahora, Channing Tatum vuelve con fuerzas renovadas a retomar su carrera, pero también, se enfrenta de nuevo al foco mediático.

Sin tapujos

Channing Tatum ha sido muy sincero con Vman, y ha reconocido que ha sido difícil encontrar el equilibrio entre ser padre soltero de su hija Everly, y mantener su carrera como actor: "Me gustaba jugar, actuar y hacer cosas mágicas, pero no estaba seguro si iba a poder seguir haciéndolas, especialmente cuando me convertí en padre soltero".

También confesó que por un momento le invadió el miedo: "Estaba doblemente asustado. ¿Sería capaz de hacer todo lo que una madre hace? ¿Podría tener la relación que tiene una madre con su hija? Luego, con forme fue avanzando la aventura, me di cuenta de que todo lo que realmente tenía que hacer era entrar en su mundo y hacer lo que a ella le gusta hacer".

Enamorado de nuevo

Channing Tatum se encuentra ilusionado de nuevo junto a Zoe Kravitz, con quien lleva saliendo desde el verano pasado. Aunque ninguno de los dos ha hecho oficial la relación, son muchas las imágenes que nos han dejado paseando en actitud muy cariñosa. Además, los seguidores de ambos en Instagram han sido testigos de la gran relación que tienen Tatum y el padre de Zoe, Lenny Kravitz, ya que es habitual que se crucen mensajes por la red social.

Un amor que, todo apunta, nació en el set de rodaje ya que Channing Tatum es el protagonista masculino de la primera película de Kravitz como directora, 'Pussy Island', un thriller sexual que ha co-escrito con E.T. Feigenbaum.

