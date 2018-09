Channing Tatum, preparado para volver a trabajar tras un año de retiro

Channing Tatum está más que preparado para volver a trabajar. Después de tomarse un año sabático apartado de las luces de las cámaras, el protagonista de 'Magic Mike' explicó al medio Variety por qué tomo la decisión de apartarse durante un tiempo: "Tengo una hija y ese es el trabajo más grande que tengo. No sé lo que haré aúnm pero estoy preparado para actuar, dirigir, producir, escribir... Quizás vuelva y empiece a entrevistar a gente, no lo sé. No tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero estoy disfrutando del momento", bromeaba el actor.

Lo cierto es que al protagonista de 'Querido John' le ha tocado vivir un año bastante complicado en el terreno personal, ya que a principios de año anunció su separación con Jenna Dewan.

De momento, Tatum acaba de presentar el único proyecto que tenía para este año, la cinta de animación 'Smallfoot', dirigida por Karey Kirkpatrick, en la que también participarán James Corden, Zendaya, Gina Rodriguez y el baloncestista LeBron James. De cara al 2019, el intérprete ya tiene unos cuantos proyectos, la secuela de 'La Lego película', en la que pondrá voz a Superman y 'Gambito', una producción del universo X-Men, que ya está siendo bautizada como una película maldita.

De la que ya si que se puede disfrutar en los cines es de 'Smallfoot', cuyas voces en español están protagonizadas por Berta Vázquez, Álvaro Morte o Javier Guitiérrez.