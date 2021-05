Channing Tatum habla de todas las tonterías que ha hecho para estar en forma tras su transformación física: "Podría morir"

Channing Tatum reveló recientemente que había engordado durante las primeras semanas de la pandemia ya que los pasó disfrutando del tiempo libre comiendo y bebiendo. Pero después de unos días realizando esa rutina decidió que había llegado el momento de hacer algo tras verse "bastante gordo".

"Durante la primera semana o dos semanas, definitivamente estaba bebiendo cervezas y montando motos de cross, pero pensé, 'No puedo hacer esto durante dos meses. Esto es malo'", afirmaba hace unas semanas en el programa de Jimmy Fallon.

Así, de esta forma el actor empezó a entrenar duro junto a un amigo: "Fue genial, quiero decir, salí como una persona completamente nueva".

De esta forma, Channing mostraba algunas imágenes, que puedes ver en el vídeo de arriba, de los resultados en su cuerpo tras volver a entrenar. Y es que, ahora, el intérprete está en uno de sus mejores momentos físicos.

El actor habla de sus locuras para estar en forma

Tras empezar este proceso de transformación física Channing Tatum no ha abandonado su entrenamiento y, recientemente, ha publicado en Instagram algunas de las locuras que ha hecho para estar en forma.

Así, el actor publica un vídeo suyo en bañador saliendo del aguay tras hacer natación en mar abierto: "He hecho todo tipo de tonterías para ponerme o mantenerme en forma. Casi todo lo que se te ocurra. Y tengo que decir que nada ha sido más sofocante, agotador y efectivo que la lucha libre o la natación en mar abierto", afirma

"Hay momentos en ambos en los que siempre pienso que podría morir jaja. Sí, estoy bastante seguro de que no puedo seguir, dejarme ir sería mejor que esto. Jaja y ni siquiera soy un atleta profesional. No puedo imaginar las profundidades en las que se empujan. Irreal. Lo hago para películas Jajajaja con una motivación muy diferente. De cualquier manera, persíganlo todos. Es bueno estar vivo. Hay tanta gente que no puede decir eso. Estoy tan bendecido. P.s, como pueden ver, voy solo. Arin no lo logró. 2 millas de natación en el océano", termina diciendo sobre un amigo suyo que estaba entrenando con él.

