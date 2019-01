Censurada una escena de 'Aquaman' en algunos países por ser "demasiado excitante"

El éxito en taquilla de 'Aquaman' no ha sido igual en todo el mundo. En Arabia Saudí e Indonesia se ha tenido que censurar la última apuesta de DC Comics, por considerar una escena de la película "contenido inapropiado" para el público adolescente.

La escena en cuestión no recoge violencia ni palabras malsonantes, sino un beso entre los personajes de Jason Momoa y Amber Heard. La historia de amor entre Aquaman y Mera es una de las partes centrales del argumento. Sin embargo, no es la única historia de amor de la película, los personajes de Nicole Kidman (Atlana en la ficción) y Temuera Morrison (Thomas Curry) protagonizan otros besos en la trama, pero no tan apasionados para los países que han decidido censurar la cinta.

Tanto en Indonesia como en Arabia Saudí, el que una pareja se bese en público está considerado una "ofensa a la decencia pública", e incluso, en algunas zonas, penado por ley. Aunque el beso en cuestión no sea el único, ambos países han considerado la escena protagonizada por Mera y Aquaman "demasiado excitante" para el público adolescente la viese.

La noticia ha creado un hilo en Twitter, donde los fans de la película aseguran no comprender la necesidad de la censura.

"No creo que haya ninguna diferencia con las escenas de besos de Atlanna y Tom. La única diferencia que veo es que la cámara graba a Arthur y a Mera en un círculo. Y aparentemente Indonesia piensa que esto es hiriente para niños de 13 años", argumentaba una fan.