La censura China mete la tijera a lo nuevo de los hermanos Wachowski

Si una de las muchas críticas que le han llovido a esta adaptación de la novela de David Mitchell es un excesiva complejidad, trabajo les costará seguir el hilo a los espectadores chinos que se encontrarán en sus cines con una versión a la que le falta un cuarto de su metraje original.

'El atlas de las nubes' ('Cloud Atlas'), la nueva cinta de los hermanos Wachowski y que también dirige Tom Tykwer, ha visto reducidas sus casi tres horas de metraje en 40 minutos.

Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación chinos, 'El atlas de las nubes' celebró su premiere en Beijing el lunes por la noche con un montaje de unos 130 minutos, una versión mucho más corta que la de 172 minutos que verá la luz en el resto del mundo, incluyendo Hong Kong, que mantiene un sistema de censura cinematográfica independiente al de China continental).

Se entiende, según apunta la información publicada por The Hollywood Reporter, que ninguno de los tres directores no han estado involucrados en esta reedición. En declaraciones a la prensa local antes del estreno de la película, los Wachowski y Tykwer reconocieron las "limitaciones" que conlleva estrenar una película en China, pero expresaron su plena confianza en las capacidades en las cualidades de edición los coproductores chinos de la película, la compañía Dreams of the Dragon Pictures.

Según informan los medios locales, del metraje que verá la luz en los cines chinos desaparecieron varias secuencias explicativas y "escenas de amor apasionadas". Es muy posible que los censores chinos se cebaran con el romance de dos protagonistas masculinos que se relata en la película, ya que la homosexualidad sigue siendo un tema totalmente tabú en el país asiático.

UNA PELÍCULA PALOMITERA

Por contra, algunas secuencias sangrientas como en las que aparece un personaje con un tiro en la cabeza u otra en la que aparece otro protagonista con la garganta abierta se mantuvieron. "El público chino puede ser que desee más ver una película palomitera. Y las características del mercado chino fueron tenidas en consideración en la elaboración de la versión china de la película", dijo Qiu Huashun, CEO de la productora asiática.

'Cloud Atlas' es la segunda producción extranjera que se ha visto afectada por la censura China en los últimos días. 'Skyfall', la última entrega de la saga de James Bond, se estrenó este lunes en China con varios cortes. Entre ellos una secuencia en la que Daniel Craig mata a mata a un guardia chino y los diálogos en los que se habla de la prostitución infantil en Macao y las torturas cometidas por la inteligencia de inteligencia china.