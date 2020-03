'La Cenicienta': Tres candidatas a calzarse los zapatos de cristal

Suguiendo con la tónica de renovar los clásicos, Disney prepara una nueva versión de su clásico de cuento 'La Cenicienta'. Tal y como se confirmó la semana pasada, Cate Blanchett encarnará a la malvada madrastra, y como es natural ya suenan varios nombres para interpretar el codiciado papel de Cenicienta.

De entre las posibles candidatas, Soirse Ronan es la que suena con más fuerza. Entre otras cosas, porqué iba a ser la protagonista de otro proyecto Disney que, de momento, se ha quedado en el aire: 'The Order of The Seven'. Sin embarlo, la jóvende 18 años es la que tiene la agenda más apretada. Durante el 2013 tiene pendientes el rodaje del nuevo proyecto de Wes Anderson, 'Grand Budapest Hotel' y el drama histórico 'Mary Queen of Scots'.

Por su parte, la sueca de 24 años Alicia Vikander está a punto de estrenar 'Un asunto real', el drama histórico de Nicolaj Arcel, ha participado en la nueva adaptación de la novela de León Tólstoi, 'Anna Karenina' y prepara el rodaje 'The Seventh Son' junto a Julianne Moore y Jeff Bridges.

Gabriella Wilde es a sis 23 años, la candidata con menos cintas a sus espaldas, aunque ha participado en la última adaptación de 'Los tres mosqueteros' de Paul W.S. Anderson, y actualmente se encuentra rodando la nueva versión de 'Carrie'.

Por ahora no hay fecha para el inicio del rodaje de la nueva versión de 'Cenicienta', aunque se espera pueda llegar durante la primera mitad del próximo año 2013. Con vistas a estrenar en cines a principios del año 2014.