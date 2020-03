Céline Dion pone su voz a una nueva canción de 'La Bella y la Bestia' que ya puedes escuchar

LA BANDA SONORA DE 'La Bella y la Bestia'

El próximo 17 de marzo se estrena la película de 'La Bella y la Bestia' en acción real y ya hemos podido escuchar la banda sonora del clásico de Disney donde Céline Dion interpreta un nuevo tema para esta versión del film llamado 'How Does A Moment Last Forever' ('Cómo dura un momento para siempre').