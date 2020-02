Céline Dion interpretará una canción nueva para la versión en acción real de 'La Bella y la Bestia'

Así lo ha confirmado la misma Céline en su cuenta personal de Twitter . " Estoy emocionada de anunciar que cantaré una nueva canción , 'How Does A Moment Last Forever' para la película de Disney 'La Bella y la Bestia'", escribía la cantante.

I'm thrilled to announce that I'll be performing a new song,"How Does A Moment Last Forever" for Disney's Beauty and the Beast. - Céline 🌹 pic.twitter.com/5H7vnGPs5W