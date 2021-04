Así han celebrado el 2º aniversario de 'Vengadores: Endgame' Mark Ruffalo, los Russo y Robert Downey Jr.

Los actores, productores y directores de Marvel, Mark Ruffalo, Los hermanos Russo y Robert Downey Jr., han querido celebrar el 2º aniversario de: 'Vengadores: Endgame', a través de sus redes, compartiendo imágenes nunca vistas.

El primero en recordar el segundo aniversario de la aclamada película de UCM 'Vengadores: Endgame' ha sido el exitoso Mark Ruffalo. Sí, Hulk (Bruce Banner), uno de los personajes más queridos por el público, no ha dejado pasar ni un segundo para mostrar lo enormemente agradecido que está de haber formado parte de la producción que le ha llevado a la cumbre del éxito.

El actor, productor y director, ha publicado una emotiva foto en su Instagram en la que sale junto al resto del elenco: "No puedo creer que hayan pasado dos años desde el estreno de #AvengersEndgame", escribía. La foto de él junto a sus compañeros Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y Jeremy Renner, ha emocionado a muchos fans. "Os quiero a todos 3000", termina diciendo Ruffalo.

Los segundos en dedicarle un bonito homenaje al que ha sido el mayor éxito de su trayectoria laboral, recaudando 2,7 mil millones de dólares, es decir, unos 2,2 mil millones de euros, han sido los directores Anthony Russo y Joseph V. Russo. Estos se decantaron por compartir una galería de imágenes llena de buenos momentos, en la que comentaron: "2 años desde el estreno de 'Endgame' … ¿En qué cine lo viste por primera vez?".

Asimismo, no podía faltar en esta vibrante y enternecedora celebración Robert John Downey Jr., quien alcanzó el auge interpretando a Iron Man en películas como esta y 'The Avengers' en 2012, 'Iron Man' en 2008, 'Capitán América: Civil War' en 2016, etc. Además, ha sido uno de los actores en la industria de Hollywood mejor pagados gracias a toda esta fama. Por lo que el actor ha agradecido y señalado esta fecha tan significativa para él, confesando que no puede creer que ya hayan pasado dos años desde el fenómeno mundial, y que quiere mucho a sus seguidores.

Es difícil no recordar LA película de Marvel. Tras la despedida tan conmovedora que se estrenó en 2019, los seguidores demuestran seguir apreciando el largometraje y su reparto también, obsequiando el mismo con la misma ilusión y aprecio 2 años después.

