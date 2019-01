'Cazafantasmas 3' será dirigida por Jason Reitman, hijo del director original de la saga

'Cazafantasmas 3', escrita por el propio Reitman junto a Gil Kenan, dará continuación a la historia de 'Cazafantasmas' (1984) y 'Cazafantasmas II' (1989) y no tendrá relación con el "remake" femenino 'Cazafantasmas' (2016).

Reitman, cuyo padre Ivan Reitman dirigió las dos primeras películas de 'Cazafantasmas', aseguró que quiere hacer una película para los seguidores de la saga.

"Este es el siguiente capítulo de una franquicia original. No es un 'reboot' (un nuevo comienzo de una saga). Lo que pasó en los años 80, pasó en los años 80, y esta se enmarca en el presente", explicó. "Es todavía muy pronto y quiero que la película se desenvuelva como un regalo. Tenemos muchas sorpresas maravillosas y nuevos personajes para que el público los conozca", añadió.

Jason Reitman y su padre, Ivan Reitman | GTRES

Con el protagonismo de actores como Bill Murray, Dan Aykroyd o Sigourney Weaver, 'Cazafantasmas' narraba las alocadas y paranormales aventuras de un singular equipo dedicado a atrapar espíritus y fantasmas en Nueva York. El filme, que se convirtió en una de las comedias más populares de los años 80, dio pie a una secuela cinco años después.

La última película de 'Cazafantasmas' fue una cinta homónima que en 2016 reimaginó este mundo con un reparto completamente femenino. Sin embargo, este largometraje que encabezaron Melissa McCarthy y Kristen Wiig fracasó en taquilla al lograr 229 millones de dólares en todo el mundo con 144 millones de presupuesto, según los datos de Box Office Mojo.

Reitman aclaró que tiene "mucho respeto" por este filme del realizador Paul Feig, pero señaló que la nueva película, que todavía no cuenta con actores confirmados, "seguirá la trayectoria de la cinta original". Dueño de una notable filmografía marcada por la mezcla de comedia y drama, Reitman ha brillado en películas como 'Gracias por fumar' (2005) y 'Up in the Air' (2009). El año pasado estrenó 'Tully', con Charlize Theron como protagonista; y 'The Front Runner', con Hugh Jackman como estrella, que tiene pendiente su estreno en España.