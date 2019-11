Selina Kyle

Zoë Kravitz será la nueva Catwoman junto a Robert Pattinson en 'The Batman'. Ahora la actriz se ha sometido a un cambio de look que muchos han comentado que podría ser la imagen que luzca como la villana de Gotham. El resultado es espectacular y le ha encantado hasta a Jason Momoa (Aquaman) quien no ha podido evitar dar su impresión. Descúbrelo en el vídeo.