Catherine Zeta-Jones confiesa que no se considera guapa: "Tengo mis inseguridades"

Catherine Zeta-Jones siempre ha sido considerada uno de los rostros más bellos de Hollywood. La galesa ha destacado desde que se dio a conocer en 'El Zorro' junto a Antonio Banderas por su atractivo pero, parece ser, que la visión que tiene de ella misma es diferente a la que proyecta.

Así, la actriz ha ofrecido una entrevista al periódico australiano 'The Sydney Morning Herald' donde ha revelado que ella también tiene inseguridades. De hecho, confiesa que siempre siente cierta presión cuando le llega un guión y en la descripción del personaje dice que es "guapa, impresionante o despampanante".

Además, Catherine habla del encasillamiento que ha sentido en su carrera y que le hubiera gustado hacer papeles diferentes: "En mi carrera, siempre ha habido una especie de aspecto de belleza. Estuve encasillada durante muchos años como actriz de comedia musical. Siempre quise ser elegida para uno de los papeles de Helena Bonham Carter en esos dramas de época. Soñé con eso, pero nunca se me ocurrió realmente".

Catherine Zeta-Jones y Antonio Banderas en 'El Zorro' | Sony Pictures

"Durante muchos años he rehuido de los papeles de guapas, esperando tener personajes mucho más desarrollados, reales y con todo tipo de verrugas para interpretar. Hay algunos roles interesantes para las mujeres y está mejorando para las mujeres mayores de cierta edad", explica.

Pero, aunque Zeta-Jones ha estado siempre entre las listas de las actrices más hermosas, ella considera que no es especialmente guapa: "Personalmente, nunca me consideraría una gran belleza, pero mi madre siempre me dijo que fuera la mejor versión de mí misma".

También explica que en alguna ocasión ha tenido que dar una imagen de mujer poderosa y bella: "Hay una confianza que a veces tuve que poner cuando camino por una alfombra roja. Tengo mis inseguridades como cualquier otra mujer". Pero, reconoce, que "a medida que envejezco, tengo mucha más confianza en mi apariencia".

Por último, se pronuncia sobre los retoques estéticos que muchas estrellas de Hollywood se someten para seguir conservando una apariencia joven: "Estoy a favor de lo que te haga feliz. Hay tantos tratamientos ahora que no hacen que parezca que acabas de bajar de Marte, por lo que vuelve a la confianza en sí mismo. Una confianza interior es muy empoderadora para las mujeres. Cueste lo que cueste, hazlo".

Seguro que te interesa:

El vídeo de Catherine Zeta-Jones haciendo yoga donde alucinarás con su flexibilidad a los 51 años