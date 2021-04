Catherine Zeta-Jones confiesa el secreto de su matrimonio con Michael Douglas tras más 20 años casados

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas son dos iconos cinematográficos que juntos conforman una de las parejas más famosas de todo Hollywood.

Más de 20 años han pasado desde que el matrimonio se diera el 'sí quiero' en el año 2000, aunque fue una unión donde la polémica estuvo incluida ya que Catherine Zeta-Jones es 25 años más joven que el actor de 'Instinto básico'. Pero a lo largo de estas dos décadas la pareja ha demostrado que su relación es completamente sólida.

Ahora, la actriz ha concedido una entrevista a 'Wall Street Journal' donde ha revelado que su relación no es perfecta junto a la clave de su éxito como matrimonio: "Mi marido es 25 años mayor que yo, eso no es un secreto", puntualiza. Para después asegurar que "no sería normal si no hubiera altibajos".

Uno de los motivos que les une mucho son sus hijos. Catherine y Michael son padres de su hijo Dylan, de 20 años, y de su hija Carys, de 17. Además Michael también es padre de Cameron Douglas, de 42 años, fruto de su antiguo matrimonio con Diandra Lucker.

