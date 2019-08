Cate Blanchett se ha sincerado en unas declaraciones a Vulture, afirmando que es "tiempo para detenerse, totalmente". "Estoy segura de que el público de todo el mundo, cuando vea ésta película, pensará: 'Sí, sin duda, tiene que parar'. Me disculpo por adelantado", explicó la ganadora del Oscar por 'Blue Jasmine'.

La intérprete se refiere a su papel en 'Where'd You Go, Bernadette', la nueva película de Richard Linklater que se estrena el 16 de agosto en Estados Unidos, en la que interpreta a Bernadette Fox. El filme adapta la novela homónima de Maria Semple, que participa como productora ejecutiva.

El personaje de Blanchett es una arquitecta de Seattle que tiene un marido que la adora y una hija brillante, por lo que su repentina desaparición causa la evidente pregunta que da título al filme: ¿Dónde estás, Bernadette?

¿Y por qué sigue adelante? "Porque personas extremadamente interesantes, como Richard Linklater o Maria Semple, me dicen '¿Quieres rabajar conmigo?', y yo contesto '¡Pues claro que quiero!'".

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz afirma que está pensando en retirarse. En una entrevista que le hizo Julia Roberts para Interview Magazine, Blanchett reflexionaba sobre su posible jubilación: "Quizá es el momento de detenerse".

"Pienso, '¿Por qué no me dedico a alimentar a las gallinas y leer a Proust?'. Todos esos libros me observan desde mi estantería, comprados y aún sin leer. ¿Por qué sigo molestándome en hacer películas?".