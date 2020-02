Casey Affleck agradece a Matt Damon que rechazara protagonizar 'Manchester frente al mar'

No sabemos hasta qué punto Matt Damon está arrepentido por no haber protagonizado 'Manchester frente al mar'. Pero lo que sí sabemos es que Casey Affleck le estará eternamente agradecido. Y el actor no para de recordárselo cada vez que gana un premio.

Casey, que se hizo con el Bafta a Mejor Actor este domingo por su papel en 'Manchester frente al mar', agradeció a Matt Damon que rechazara el papel y que se lo ofreciera a él. "Me siento muy agradecido con él por permitir que esta oportunidad suceda". A su vez, también le daba las gracias al director de la película. "En realidad [Matt Damon] se desprende de muchas películas, por lo que Kenneth fue realmente quien me dio la oportunidad".

Aunque, imaginamos que a su vez Kenneth Lonergan le está agradecido a Damon ya que el actor en un principio también iba a ser el director hasta que rechazo tal responsabilidad. Una decisión que le ha hecho perder al interprete, que se quedó finalmente como productor de la película, la posibilidad de ganar también el Bafta a Mejor Guión Original, que ganó Lonergan el pasado domingo.

Esperamos al menos que el resto de proyectos por los que Damon rechazó protagonizar y dirigir la película le hayan merecido la pena. Entre ellos, la superproducción 'La Gran Muralla', que llega a los cines el próximo 17 de febrero. ¿Crees que Matt Damon escogió bien al dejar de lado 'Manchester frente al mar' por esta película?