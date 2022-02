En 1997, una veinteañera Jennifer Lopez protagonizaba 'Selena', la película biográfica sobre la cantante Selena Quintanilla-Pérez que fue asesinada. Desde entonces y a pesar de estar estrechamente ligada al mundo musical, la artista nacida en Nueva York no ha protagonizado una cinta musical hasta ahora.

En su última incursión en el cine con 'Cásate conmigo', la actriz interpreta a una estrella del pop junto al colombiano Maluma. En ella, ambos forman una de las parejas más reconocidas del mundo: ella es Kat Valdez, una artista asentada y él da vida a Bastian, la revelación musical del momento. El día de su multitudinaria boda, que se celebra en un concierto, la cantante descubre que Bastian la ha engañado con su propia asistente. Mientras se replantea su futuro, se topa con Charlie Gilbert, interpretado por Owen Wilson, con el que decide casarse en un arrebato. Puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba.

Jennifer Lopez en 'Cásate conmigo' | Universal Pictures

"No hay nada de relleno en la película; todo tiene una finalidad y está cargado de humor", declaró Jennifer Lopez sobre una historia aparentemente inverosímil, pero que su directora, Kat Coiro, se ha encargado de aclarar: "Detrás de las circunstancias extraordinarias de esta historia, hablamos de dos personas que se conocen y se enamoran, y eso ocurre todos los días".

"Es una película musical, así que hemos juntado las comedias románticas que me fascinan, con mis canciones y mis bailes, y lo hemos combinado todo por primera vez. Ha sido emocionante para todos nosotros", ha dicho la actriz sobre un film de carácter musical que no hacía desde sus inicios en el cine hace 25 años: "Es la primera vez que hago una película con música desde 'Selena' y, en esa película, usaron la voz de Selena, así que no podía cantar yo".

Para Jennifer Lopez, este hecho ha sido un sueño cumplido: "La película se adentra literalmente más allá del velo de lo que significa ser una estrella. También es la primera vez que he podido grabar un álbum con una película, que era un sueño que yo tenía". Y es que, la artista ha trabajado en todo tipo de géneros durante los últimos años, incluyendo 'Estafadoras de Wall Street' con la que entró hasta en las quinielas de los Oscar.

"Entiendo totalmente ese tipo de vida", ha afirmado la estrellas obre su alter ego, Kat Valdez, en cuyo casting participó la productora Elaine Goldsmith-Thomas, la cual ha desvelado: "Me interesaba hacer una película sobre una celebrity de hoy en día para yuxtaponer a alguien a quien el público ve como una famosa con su faceta de persona real". La productora reveló que este proyecto ha tardado en realizarse siete años desde la primera vez que oyó hablar de él.

"Formar equipo con una de las personas más famosas del mundo y conocerla de un modo diferente a cómo la ven los demás es un honor y, en ocasiones, frustrante", ha dicho sobre Jennifer Lopez. "Para mí, Jennifer es una persona a la que le gusta sentarse en chándal a ver pelis comiendo palomitas. Por eso, esta película permite al público descubrir la dimensión humana tras la imagen pública".

La cinta es la primera de las tres que tiene programado estrenar este año la ganadora del Grammy. Junto a ella están 'The Mother' y 'Shotgun Wedding'.

Sinopsis de 'Cásate conmigo'

Una estrella del pop es abandonada por su prometido, una estrella del rock, momentos antes de su boda en el Madison Square Garden, por lo que decide casarse con un hombre que selecciona aleatoriamente entre el público.

Si lo conocido puede decepcionar así, quizá lo desconocido sea la respuesta... Y, en un momento de locura, Kat decide casarse con Charlie. Lo que comienza como una reacción impulsiva, empieza a transformarse en un inesperado romance. Y ante las diferentes fuerzas que conspiran para separarlos, surge la pregunta universal: ¿podrán dos personas de mundos tan distintos salvar la distancia que los separa y crear un lugar común al que ambos pertenezcan?

Seguro que te interesa:

Ben Affleck se derrite hablando de Jennifer Lopez y "su efecto" en el mundo: "Solo puedo contemplar y admirar"