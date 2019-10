Parece ser que el fantasma torturado de Heath Ledger sigue vagando por su antiguo apartamento, aquel en el que hace ya casi 10 años falleció por una sobredosis de calmantes y pastillas para dormir, según publica Radar Online.

Según varios testigos, en el loft se escuchan "sonidos raros que asustan" y se ven flashes raros por las ventanas. Una mujer afirma que, cuando pasa por allí al volver de trabajar, escucha risas que no parecen de felicidad. "He visto la película y si te dijera que la risa no me recuerda a la de Heath Ledger interpretando a El Joker, te estaría mintiendo, aunque suene de locos", cuenta.

El actor falleció justo después de acabar el rodaje de 'El Caballero Oscuro', donde interpretaba al famoso payaso, y tras su fallecimiento, encontraron su casa llena de cómics de Batman y ambientada con payasos. "Se estaba documentando sobre el origen de los payasos y los antiguos Jokers como el de Jack Nicholson y el de Cesar Romero" comentó una fuente a Radar Online.

Nunca sabremos si esto es realmente cierto, pero sin duda, algo del actor residirá siempre en aquel loft, a pesar de que ahora se encuentre ocupado de nuevo.