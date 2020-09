"Es algo que no puedo asimilar": La dura carta de Lupita Nyong'o ('Black Panther') semanas después de la muerte de Chadwick Boseman con promesa incluida

El pasado 28 de agosto Chadwick Boseman moría a los 43 años a consecuencia de un cáncer de colón contra el que llevaba luchando desde 2016.

La noticia de su fallecimiento ha dejado conmocionados a todo el mundo pero, quizás, ha sido más impactante para aquellos que lo conocían de cerca.

Este es el caso de Lupita Nyong'o quien ha tardado 10 días en despedirse de forma pública de su compañero en 'Black Panther'. La actriz ha escrito una larga y sincera carta donde admite lo mucho que le está costando aceptar su pérdida: "Estoy luchando por pensar y hablar sobre mi amigo, Chadwick Boseman, en tiempo pasado. No tiene sentido", empieza diciendo.

"La noticia de su fallecimiento es un puñetazo en mi estómago cada mañana. Soy consciente de que todos somos mortales, pero te encuentras con algunas personas en la vida que poseen una energía inmortal, que parecen haber existido antes, que están exactamente donde se supone que siempre deben estar... ¡aquí!... que parecen eternos... Chadwick era una de esas personas".

"Cuando nos reunimos para hacer 'Black Panther', recuerdo que me impresionó su presencia silenciosa y poderosa", puntualiza. "No tenía aires sobre él, pero había una frecuencia más alta desde la que parecía operar. Tenías la sensación de que estaba completamente presente y también de alguna manera completamente consciente de las cosas en el futuro lejano. Como resultado, noté que Chadwick ¡Nunca pareció apresurado! Dominaba su tiempo con facilidad... Y se puso a trabajar con todos nosotros".

"Se presentó a cada ensayo, entrenamiento y día de rodaje con la cara puesta", explica. "Era absorbente. Ágil. Puso el listón muy alto trabajando con generosidad de espíritu, creando un entorno libre de ego dando ejemplo, y siempre tenía una mirada cálida y un abrazo fuerte para compartir. Sus grandes manos descendían sobre mis hombros y darles un apretón que me liberó de las tensiones que no me di cuenta de que estaba sosteniendo. Las manos de Chadwick eran lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de la película y lo suficientemente libres para agarrar las mías cuando las necesitaba".

"Él amaba, honraba y respetaba ese cuerpo, haciendo más con él que la mayoría", escribe. "Al hacerlo, se arriesgó a estar vivo, completamente vivo. Así que parece que fue la vida la que abandonó a Chadwick mucho antes de que Chadwick abandonara la vida".

Para continuar confesando lo que ha supuesto para ella conocerlo: "Cuando estaba cerca de Chadwick, quería ser mejor, menos mezquina, más decidida... Él estaba impulsado por el amor, no por el miedo", continúa. "Se movía en silencio, deliberadamente y sin imponerse ni a sí mismo ni a sus ideales a los demás. Y, sin embargo, también se aseguró de que su vida significara algo. Era inquebrantable al respecto. Se preocupaba profundamente por la humanidad, los negros, su gente. Activó nuestro orgullo. Al avanzar y trabajar con un propósito tan elevado en las películas con las que decidió comprometerse, Chadwick ha hecho del infinito su hogar".

"Como resultado, todos estamos cargados por su trabajo, por su presencia en nuestras vidas", concluye Nyong'o. "Su poder sigue vivo y reverberará durante las generaciones venideras. Usó su fuerza vital para contar historias significativas. Y ahora contamos su... La muerte de Chadwick es algo que no puedo asimilar ni tomar con calma en este momento. Quizás con el tiempo... me voy a tomar mi tiempo... y en su honor, prometo no perder mi tiempo. Espero que tú hagas lo mismo".

