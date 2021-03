Kurt Russell y Goldie Hawn formaron una familia a partir de su fuerte unión, y pese a no haber decidido casarse nunca las estrellas de Hollywood llevan toda una vida juntos desde 1983.

Kate Hudson y Oliver Hudson, hijos de Goldie previos a la relación con el músico Bill Hudson, se han criado con Russell y siempre le han considerado su verdadera figura paterna.

En cuanto a su padre biológico, no tienen relación alguna con él desde pequeños y Bill renegó de ellos en 2015 asegurando que ya no eran sus hijos después de que Oliver celebrara el Día del Padre como el 'Día del Abandono'. Recientemente Kate se sinceró sobre el "resto de hermanos" que tienen y la familia con la que no se hablan con unas honestas palabras que puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora la actriz de 'Cómo perder a un chico en diez días' ha dedicado una emotiva y larga carta pública a su padre Kurt Russell con motivo de su 70 cumpleaños, donde se deshace en halagos de todo lo que ha significado en su vida.

"Me voy a poner moñas porque no lo suelo hacer con este hombre pero creo que hoy que cumple 70 años voy a sacarlo todo. Además él nunca verá esto", comenzaba bromeando y junto a una foto de ella y sus hermanos muy pequeños junto a Russell y Hawn.

"A menudo me pregunto lo diferente que habría sido nuestra vida si él nunca hubiera llegado. Lo diferente que sería. Dejadme que os ponga al día. Él es un padre del tipo recoge los cordones de tus botas. Un padre del tipo no llores, cálmate estás bien. Un padre del tiempo no dejes que te mareen, tú puedes. Un padre del tipo no escuches todo el ruido lo estás haciendo genial. Un padre del tipo sacude esas caderas como si nadie estuviera mirando. Un padre del tipo vuelve siempre al caballo. Un padre del tipo de no perderse nunca un concierto o partido. Un padre del tipo los niños van por delante de todo. Un padre del tipo trabaja duro, juega duro. Un padre del tipo mi niña puede dominar el mundo", asegura Kate.

"Su risa se hará eco durante generaciones tan poderosa como sus historias inventadas de grandeza que pueden o no ser ciertas (nunca lo sabremos). Él es un original. Único en su especie. Un hombre de familia poderoso, inteligente, talentoso y leal. Él me ha enseñado que todos podemos existir con inmenso amor más allá de nuestras diferencias. Y su dedicación a mi madre y su lucha por el amor para siempre es lo más admirable que hay. ¡Quiero tanto a este hombre!", exclama.

"Y una nota para todos los papás con hijas. Él me dio el regalo de la confianza, inculcando en mí el conocimiento de que merecía todo por lo que trabajé, y sabía que él siempre me apoyaría en cualquier desafío que me encontrara. Cuando tienes un padre que te da permiso para tener confianza en ti, vives con valentía. Y esta es mi carta de amor por insta a mi padre que ha vivido 70 años hoy. Feliz Cumpleaños Pa. ¡Démosle tres hurras a este hombre salvaje!", termina Kate en su emotiva carta.

Entre los miles de comentarios de cariño que ha generado la publicación, destaca el de su madre Goldie Hawn: "¡Te quiero mi querida hija!", escribe con un corazón.

