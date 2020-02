Carrie Fisher sobre el romance de 'Star Wars': "Harrison Ford me hizo sentir insegura y no volvería a pasar por eso nunca más"

Hace apenas unos días, Carrie Fisher confesaba en público el romance que tuvo con Harrison Ford durante el rodaje de 'Star Wars'. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha explicado detalladamente cómo fue la experiencia.

Al parecer, la actriz estuvo obsesionada con Ford y se sentía insegura porque los sentimientos del intérprete no eran recíprocos. Además, al estar él casado y ser mucho mayor que ella, tenía una constante sensación de angustia.

"No quiero vivir algo así otra vez, nunca. Era algo obsesivo y confuso", admite Fisher. "La situación no me hacía que me sintiera bien. Aunque en cierto modo lo hacía. ¿Cómo? Porque él me había escogido".

La actriz además ha confesado que en cierto modo se arrepiente de haber desvelado el secreto que llevaban ocultado más de 40 años, porque sabe que a Harrison Ford no le gusta hacer público sus asuntos íntimos. De hecho, Fisher le envió su libro una vez que lo terminó, avisándole que iba a contar su romance, y nunca obtuvo respuesta.

Si hay un claro ejemplo en la ficción que muestre cómo era su relación en la vida real, Fisher apuesta que sería el momento en el que, en la película 'El Imperio contraataca', la Princesa Leia le dice a Han Solo 'Te quiero' y este contesta 'Lo sé'. "Creo que define perfectamente nuestra relación. Era más mío decir 'te quiero' y más como él decir lo que dijo. Él improviso su parte", confiesa la actriz.