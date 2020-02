¿Carrera entre los más rápidos?: Usain Bolt quiere tener un cameo en la película 'The Flash'

El hombre más rápido de la Tierra quiere conocer al hombre más rápido de la Tierra... en los cómics. ¿Veremos esta asombrosa reunión algún día? Al menos así lo quiere Usain Bolt, quien ha expresado su deseo de tener un cameo en 'The Flash', una de las superproducciones cinematográficas planeadas por DC Comics.

En una entrevista a MTV con motivo del estreno de su documental 'I am Bolt', el nueve veces ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos ha señalado que no descarta hacer sus primeros pinitos en el cine, concretamente en el de superhéroes. Y como no podría ser de otra forma, el atleta jamaicano ha elegido a la película del velocista de DC como escenario para tener su pequeño cameo.

'The Flash' se encuentra en fase de preproducción con su estreno previsto para el 2018, y estará protagonizada por Ezra Miller. Pese a ello, varios directores ya se han salido del proyecto y DC aún no ha encontrado a ninguno que lo retome de manera definitiva, por lo que el cameo de Usain Bolt no está confirmado.

¿Veremos al hombre más veloz de la historia compitiendo junto al superhéroe más rápido de los cómics? Todo depende del equipo creativo de 'The Flash', aunque la verdad es que sería una carrera bastante corta... Mientras se despejan las dudas, en noviembre de este año podremos ver a Ezra Miller con el traje rojo en 'La Liga de la Justicia'.