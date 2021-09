Cardi B revela por qué sintió miedo al trabajar con Vin Diesel en 'Fast and Furious 9'

La cantante Cardi B ha explorado otro de sus talentos actuando en 'Fast and Furious 9' y debutando junto al mismísimo Vin Diesel. Pero dado el desparpajo que siempre muestra en sus apariciones públicas, muy pocos podrían imaginar que la joven se sintió muy asustada de trabajar con el conocido actor.

Para esta participación en el cine Cardi B no hizo un simple cameo representándose a ella misma, sino que dio vida al personaje de Leysa, la directora de una compañía paramilitar. No supuso su debut en el cine ya que antes había trabajado con Jennifer Lopez en 'Hustlers'. La participación de la rapera en la franquicia 'Fast and Furious' pudo hacerse realidad gracias a la hija de Vin Diesel, que es una gran fan de Cardi B.

Justin Lin contó hace unos meses a Screenrant que recibió la llamada de Vin en la que le dijo: "Oye, he oído que Cardi B es una fan". A lo que el contestó 'ok, hacemos un cameo, pero le daremos una vuelta'.

Unos nervios que pasaron muy pronto

Dicho lo cual, cuando llegó el momento del rodaje, Cardi B no las tenía todas consigo y sintió verdadero miedo en el set de grabación. ¿Cuál es el motivo? El comportamiento serio de Vin Diesel, que consiguió intimidarla.

"Ya conoces a Vin Diesel, siempre interpreta a este tipo muy serio", llegó a confesar en un making of de la película para la revista People. "Tenía miedo, pero por otro lado él fue tan agradable, tan tonto, te hace sentir tan cómoda, eso es genial".

Esa seguridad que Vin le transmitió le sirvió a Cardi B para afrontar el papel, y realmente acabó disfrutándolo. "Cuando estaba haciendo este personaje, me sentía tan gángster, me encanta. Tan mandona", confiesa la artista.

El resultado de este cameo lo habrán disfrutado ya todos los fans de 'Fast and Furious 9', que se ha convertido en una de las películas más taquilleras del año.

