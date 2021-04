La sorprendente caracterización de Jason Momoa para 'Slumberland' donde es una mezcla entre la Bestia y El Sombrerero Loco

Estamos acostumbrados a ver a Jason Momoa encarnado a tipos duros ya sea en la gran o pequeña pantalla. Así, hemos visto al actor encarnar al bárbaro Khal Drogo o al superhéroe de los mares 'Aquaman' en DC.

Pero ahora, Jason Momoa da un giro en su carrera y se adentrará en el mundo de la magia infantil en la película 'Slumberland'. Una cinta basada en el comic 'Little Nemo in Slumberland' de Windsor McKay que se publicó en el New York Herald entre 1905 y 1911.

La cinta narra la historia de Nema, quien cambia de género en esta versión cinematográfica, una niña que está buscando a su padre desaparecido. La pequeña, interpretada por Marlow Barkley, se adentra en un mundo de los sueños llamado Slumberland donde se encontrará con Flip, el personaje que interpreta Jason Momoa, un tipo peludo de gran altura, sombrero de copa, cuernos y colmillos que guiará a Nema a través del universo de Slumberland.

Las primeras imágenes de la película, que tienes en el vídeo de arriba, ya las hemos podido ver y la transformación de Jason Momoa es espectacular. Aunque ha habido algunos cambios con respecto al personaje original. Ya que Flip era un payaso verde que mastica puros y llevaba un sombrero que decía: "Despierta".

"No, no estás soñando, ese es Jason Momoa con un juego completo de cuernos. Aquí hay un adelanto detrás de escena en SLUMBERLAND, una nueva historia de aventuras sobre un forajido excéntrico (Momoa) que guía a una joven heroína (Marlow Barkley) a través de un mundo de sueños secreto. Llegará a Netflix en 2022", reza el mensaje con el que han publicado las primera imágenes.

