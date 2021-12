La cara de Reese Witherspoon cuando Matthew McConaughey confiesa en directo que estaba enamorado de ella

Matthew McConaughey y Reese Witherspoon se conocen desde hace mucho tiempo, y comparten una bonita amistad y un gran aprecio mutuo. Lo que Witherspoon no se esperaba era descubrir que ella fue el primer amor platónico del actor.

Ambos actores acudieron al programa de entrevistas de Ellen DeGeneres para promocionar la próxima película para la que prestaron sus voces: 'Sing 2'. Durante la charla, jugaron a un divertido juego de preguntas y respuestas rápidas. En un momento dado, les preguntaron qué famoso era su amor platónico cuando eran jóvenes.

Reese dijo sin pensárselo dos veces que en su caso había sido Jim Morrison, el famoso vocalista de la banda 'The Doors', y simplemente reconoció entre risas que ella era una niña "muy rara". Cuando le tocó el turno a Matthew, dejó a todo el mundo sorprendido con esta confesión: "Yo estaba un pelín enamorado de la jovencita que está sentada a mi izquierda".

La reacción de Reese Witherspoon

La actriz quedó totalmente sorprendida y su adorable reacción cautivó a todos los espectadores. La actriz de 'Una rubia muy legal' estaba boquiabierta ante la confesión de su amigo. Exclamó "¡¿Qué?! ¡Que alguien anote esto!".

McConaughey explicó que fue uno de sus "primeros enamoramientos de niño" porque "si has visto la película 'The Man in the Moon' es inevitable no estar enamorado de ella". Y para recalcar esta anécdota, finalizó con un: "Es verdad, una historia real".

Tras esta gran revelación, ambos actores bromearon sobre el tema, y cayeron en la cuenta de que, a pesar de tener varias películas juntos, nunca han aparecido en una misma escena. "Creo que la gente quiere vernos juntos en una película real", dijo la actriz, lo que provocó que el público en el estudio reaccionara con gritos de emoción. Matthew McConaughey afirmó que sería un buen argumento para una comedia romántica.

