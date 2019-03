La cara de Dwayne Johnson cuando le recuerdan su pelea con Vin Diesel en directo es un poema

Dwayne Johnson se encuentra promocionando su nueva película, 'El rascacielos', y se ha encontrado con algunas preguntas incómodas en el programa 'Watch What Happens Live' con Andy Cohen.

Durante una ronda de preguntas en el juego 'Acogerse a la Quinta Enmienda' le preguntaron a The Rock sobre su disputa con Vin Diesel y las acusaciones que había hecho contra él en el pasado. Ante la pregunta de qué era lo menos profesional que Diesel había hecho en el set de 'Fast and Furious', y su cara lo dice todo.

Sí se decidió a hablar sobre Tyrese Gibson, otro compañero de reparto de la saga con el que ha tenido una sonada pelea.

"No hemos hablado nada. Todo lo que pasó con Tyrese fue muy decepcionante porque hemos sido amigos mucho tiempo. Y sabes, siempre he pensado que dos no se pelean si uno no quiere, y en realidad fue bastante más unilateral y ya ha expresado todas sus opiniones suficiente por todas las redes sociales. Así que, para mí, no hay necesidad de ninguna conversación".

La próxima entrega de la saga 'Fast and Furious' será el spin-off protagonizado por The Rock, 'Hobbs and Shaw'.