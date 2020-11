"Ahora estará en mi vida para siempre": Cara Delevingne y Jaden Smith se raparon juntos la cabeza para su nueva película, 'Life in a Year'

Cara Delevingne y Jaden Smith son el dúo protagonista de 'Life in a Year', una película producida por los padres del actor, Will Smith y Jada Pinkett Smith.

La cinta cuenta la historia de Isabelle, el personaje de Cara, que solo le queda un año de vida debido a un cáncer. Y Daryn, el personaje de Jaden, le promete que la ayudará a vivir todos los momentos clave de una vida en ese tiempo.

Para la película, Cara tuvo que afeitarse la cabeza para dar autenticidad a la enfermedad de su personaje, pero también lo hizo el hijo de Will Smith, pues tuvo que cortarse las rastas, como cuenta el director Mitja Okorn a EW.

Pero este proceso lo que hizo fue unir aún más a los actores, como cuenta Delevingne.

"[Jaden] es un actor increíble pero estoy muy contenta de que la gente lo vaya a poder ver como actor así. Y habernos rapado la cabeza al mismo tiempo, ahora estará en mi vida para siempre". Puedes ver el resultado de ambos en el vídeo de arriba.

En cuanto a hasta qué punto llegó su compromiso con el personaje, la actriz y modelo añade:

"Quería hacer todo lo que pudiese para hacerlo lo más auténtico posible. Y durante todo el proceso realmente me puse bastante enferma. Creo que ese es el poder de la mente; estaba tan metida todos los días pensando sobre la vida y la muerte"

"No es que sea una actriz de método pero sí que se volvió omnipresente. No tenía pelo, yendo a los hospitales todo el tiempo, fue mucho con lo que lidiar y me sentí enferma. Lloré mucho y me sentí deprimida durante todo ese momento. Fue bastante triste, pero aún así quería prosperar y estar a tope".

'Life in a Year' se estrenará en Amazon Prime Video.

