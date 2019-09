La segunda parte de 'It' ha llegado a los cines, donde el Club de los Perdedores se reunirá 27 años después para volver a hacer frente al payaso Pennywise. Esos 27 años han cambiado a los protagonistas pero cuando vuelven a Derry, sus miedos vuelven a manifestarse de la misma manera, por lo que en realidad el grupo de amigos sigue siendo el mismo de siempre.

La interpretación de los personajes pone a los actores cara a cara con situaciones que, sabiendo que son falsas, podrían poner a cualquiera los pelos de punta, incluso hacer que uno de desmayara como le ocurrió a James Ransone. Interpretando a un Eddie adulto, Ransone debía enfrentarse al leproso y el vómito no le hacía ninguna gracia.

Cómo ha declarado en una entrevista en Cinemablend, una escena donde el vómito le daba de lleno en la cara le provocó que casi se desmayara, además de muchos nervios durante todo el día:

"Casi me desmayo porque no podía respirar, era demasiado… Andy (el director) estuvo genial, porque yo esperaba estar allí todo el día. Solo hicimos una toma y entonces dijo: 'Espera se nos ha pasado una cosa en…' y yo pensé: 'Oh genial, esto se me va a meter en los ojos'. Existe un pre-roll de un par de minutos en el que estoy: 'Joder, ¿vamos a grabar esto o qué?' Estaba muy enfadado porque sabía lo que se venía".

Una escena aterradora sin duda, pero que ha proporcionado a James Ransone una gran anécdota.

