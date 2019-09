'It: Capítulo 2', la película en la que la batalla del Club de los Perdedores contra el payaso Pennywise (Bill Skarsgard) llega a su fin, ya está en cines. Basada en la novela de 1986 de Stephen King, su primera parte se convirtió en la película de terror más taquillera del año, y la segunda entrega ha llegado con igual éxito a las salas.

Es probable que te aterrorice la figura del malvado payaso pero, ¿sabes cuál es el significado de sus globos rojos? Parece claro que nadie tiene miedo per se a un globo rojo. Es un objeto aparentemente inocente que It usa como una especie de aviso de su presencia.

Según el Wiki sobre la película, y tal y como recoge Bustle, el globo rojo es una ilusión, una de las muchas que usa Pennywise, para atraer a las víctimas a su más que segura muerte. Utiliza globos porque, al coger la forma de un payaso, todo cobra sentido.

Además los globos generan un influjo en los niños de Derry, sus principales víctimas. Su color llama la atención y les asociamos con momentos felices como fiestas o cumpleaños, por lo que caen en la trampa sin remedio. Si aún no has visto 'It: Capítulo 2', ¿a qué esperas para descubrir si el engaño de los globos también funciona con Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader y el resto de miembros del Club de los Perdedores?

