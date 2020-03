El Capitán Kirk explica por qué la película que dirigió de 'Star Trek' es "una mierda"

'Star Trek' es una franquicia que lleva generando dinero durante años de forma ininterrumpida. Con la serie con la que empezó todo, doce películas, una serie de animación, su última película actualmente en cines y una nueva serie con fecha de estreno para el próximo año, nadie puede negar que la saga de 'Star Trek' es una de las más longevas y rentables.

Pero, como todo lo que se alarga, 'Star Trek' no es la excepción y a lo largo de los años ha sufrido altibajos. Uno de los bajos es 'Star Trek V: La última frontera' quinta película de la saga que estuvo dirigida por el mismo William Shatner, actor que daba vida al Capitán Kirk.

Según cuenta el propio Shatner, la película de 1989 que no sólo fracasó a nivel de recaudación, sino también por parte de la crítica y los fans, tiene un final horrible, y él es consciente de ello.

El actor ha explicado en el programa de la NBC 'Better Late Than Never' lo siguiente:

"Me dieron la oportunidad de dirigir una película de varios millones de euros, 'Star Trek V', y no tuve ayuda para poder equilibrar el presupuesto, así que cuando llegó el momento de grabar el final -en el que necesitábamos un gran villano y muchos gráficos por ordenador- me quedé sin dinero. Perdón por aquello" explica Shatner entre risas.

"Utilicé mucho metraje del que ya habíamos grabado. Yo quería darle a los fans unos monstruos increíbles hechos de roca y fuego, pero al final tenía unas cuentas rocas escondidas en la mano y se las tiré a la cámara" concluye.

Está claro que la película no es uno de los puntos altos de la saga, pero por lo menos William Shatner se lo toma con humor.