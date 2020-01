Sebastian Stan está rodando la serie 'The Falcon and the Winter Soldier', la ficción que se podrá ver en [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/se-estrena/temas/disney-1|||Disney +]].

En las últimas horas el equipo ha vivido un gran susto, y es que el rodaje de la ficción se ha paralizado en las últimas horas debido a los terremotos ocurridos en Puerto Rico, donde se encuentra la producción ahora mismo.

Stan ha publicado esta imagen en la que podemos verle caracterizado como Bucky y parece prepararse para una pelea, ¿a quién se enfrentará en esta ocasión? ¿Veremos finalmente un cameo de Capitán América, el personaje de su gran amigo Chris Evans?

Seguro que te interesa:

Le afectó a nivel personal: Los complejos de Sebastian Stan frente a Chris Evans (Capitán América) y Chris Hemsworth (Thor) en Marvel