El Teatro Español de Madrid abrió sus puertas este miércoles para rendir el último tributo al actor Manuel Alexandre, considerado uno de los históricos del cine español, fallecido en Madrid a los 92 años.

A las cinco de la tarde, el féretro con los restos del popular actor salía por la puerta principal de este espacio escénico en medio de los aplausos de los ciudadanos allí congregados, alrededor de dos centenares de personas, y con destino al crematorio del Cementerio de la Almudena.

Ya desde primeras horas de la mañana, una veintena de personas estaban esperando a las puertas de este Teatro donde el artista debutó, por casualidad, durante la Guerra Civil y en cuyo escenario se instaló la capilla ardiente presidida por una gran foto suya.

Coronas de amigos y familiares rodearon el féretro de Manuel Alexandre, entre ellas las de la Academia de Cine, la del Café Gijón (donde el actor era fiel a su tertulia), la del realizador Antonio Mercero y la de Los Sacristán.

Entre las personalidades que se acercaron a despedirle estuvieron la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, quien subrayó que, con su muerte, "ha desaparecido una manera de entender el teatro y la carrera de un actor".

Por su parte, Mario Gas destacó la "cercanía" que caracterizó al artista, al que calificó de "persona buena, brillante, de fuertes convicciones y muy respetada, que recordarán muchas generaciones".

Para el presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, que llegó a última hora de la tarde, su carrera "no habría sido lo mismo" si no hubiera visto sus películas en la pantalla. "Es como si hubiera muerto un familiar", confesó. "Ha sido un maestro absoluto para saber vivir. Hay que ser un genio y él lo supo ser", apostilló. "Su muerte no supone una pérdida más, era una de las patas sobre las que se sostenía el cine español", sentenció.

Entre los numerosos artistas que acudieron a despedir a Alexandre se encontraban Concha Velasco, Charo López, Cayetana Guillén Cuervo, Marisa Paredes, Aitana Sánchez-Gijón, Lola Dueñas, Alberto Closas, Tina Sáinz, Victoria Vera, Pilar Bardem, Fernando Chinarro, Manuel Zarzo, Francisco Merino, Constantino Romero, Iñaki Miramón, Carlos Iglesias, Berta Ojea, Pedro Casablanca o Eduardo MacGregor.