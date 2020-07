La cantante que está en negociaciones para ser la Úrsula humana en la nueva versión de 'La Sirenita'

Desde que Disney anunció la la nueva versión en acción real del cuento de 'La Sirenita', mucha ha sido la expectación por saber quiénes interpretarían a la sirena Ariel, el Príncipe Eric, el Rey Tritón o la malvada Úrsula.

La última en añadirse al elenco de actores que se zambullirán en breves en el rodaje de la película podría ser la cantante Kacey Musgraves, que interpretará a Vanessa, la versión humana de Úrsula que intentará impedir que Ariel conquiste a Eric robando su voz.

La cantautora estadounidense se ha reunido con representantes de Disney para negociar su participación en el esperado remake, según asegura The DisInsider. Los rumores indican que Musgraves ha sido la elegida para interpretar este papel, aunque sus representantes aún no han dado ninguna información.

Los otros actores que se sumergirán en las profundidades del mar son Halle Bailey como Ariel, Jonah-Hauer King como el Príncipe Eric, Melissa McCarthy como la malvada Úrsula, Javier Bardem como el Rey Tritón, Jacob Tremblay como Flounder, Daveed Diggs como el cangrejo Sebastián y Awkwafina como Scuttle.

La elección de Halle Bailey no estuvo exenta de polémica al tratarse de una actriz negra, lo que cambiaría la idea del cuento original en la que Ariel era de tez muy blanca y cabello pelirrojo, cosa que no gustó demasiado inicialmente. Parece que las aguas se han calmado y Disney se ha mantenido firme en su elección.

Por último llega la seis veces ganadora de un Grammy Kacey Musgraves. Su voz la escuchamos también en la interpretación de "All is Found" de 'Frozen 2' y en "A Spoonful of Sugar" de Mary Poppins en el álbum We Love Disney.

El director Rob Marshall, que también rodó 'El Retorno de Mary Poppyns' y 'Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas', es el encargado de llevar a cabo el remake. La película se rumorea que incluirá la banda sonora de la versión original de 1990, así como de 4 nuevas canciones. Estas serán una propia del Rey Tritón, otra de Scuttle, una individual del Príncipe Eric y una en dúo de Eric y Ariel.

El rodaje comenzará este verano en Pinewood Studios en Londres, que se ha adaptado con las medidas de seguridad para evitar los contagios por coronavirus. La pandemia mundial provocó que el rodaje, previsto de iniciarse en marzo, tuviera que posponer su fecha hasta verano. Además, el gobierno británico está permitiendo que las producciones de cine y televisión continúen su trabajo.

