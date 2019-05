Esta famosa cantante confiesa que necesitó ir a terapia después de ver 'Ha nacido una estrella'

La cantante Maren Morris ha sido una de las personas que han hablado públicamente sobre el efecto que 'Ha nacido una estrella' ha tenido en ella.

En un reportaje para Women's Health, la intérprete de 'The Middle' ha abordado el tema de la salud mental y física.

"He tenido altibajos... cuando estás pasando por un torbellino de emociones, es difícil comer. Eso fue una llamada de atención: Necesito abordar mi salud mental y física. Gané peso cuando empecé a centrarme en mi carrera y gira, las cosas que me dan felicidad".

En cuanto al impacto que tuvo en ella la película de Lady Gaga y Bradley Cooper:

"No tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Tuve que ir a terapia después. No por la parte del abuso de sustancias, pero hay cosas que le pasaron al personaje de Lady Gaga que a mí también me han pasado. La película nos sacudió [a mí y a mi marido]. Estábamos en plan, 'No podemos acabar nunca así, vale?'".

