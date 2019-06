La canción de Elton John que cambió la vida de Taron Egerton mucho antes de 'Rocketman'

El pasado 31 de mayo se estrenaba 'Rocketman', la película que cuenta la vida de Elton John. La cinta repasa la trayectoria del cantante, interpretado por Taron Egerton, desde sus inicios, repasando los grandes momentos de su carrera. Ahora Egerton ha realizado una entrevista en la que ha confesado que su conexión con Elton John va más allá de la cinta y que una de sus canciones le cambió la vida hace ya unos cuantos años.

En una entrevista con Yahoo Entertainment, Taron Egerton ha confesado que hace muchos años tuvo una gran oportunidad gracias a una canción de Elton John: "Tuve la suerte de conseguir un papel en RADA (la Real Academia de Arte Dramático) cuando tenía 19 años, y la canción que canté para la audición fue 'Your Song'. Fue mi canción favorita para muchas de mis audiciones de la escuela de teatro. Es una canción que siempre he amado". El actor confiesa las razones por las que le gusta tanto: "Esa canción está hecha tan desde el corazón en todo lo que transmite, que simplemente me pareció una buena canción para actuar".

Egerton afirma que fue un momento muy extraño cuando tuvo que interpretar la canción en el set de rodaje: "Fue muy surrealista. No tenía nada para empezar, me acerqué a ella como Elton, la estaba descubriendo, y fue cuando me encontré, quiero decir, Bernie Taupin escribía la letra, pero no la melodía, me acerqué a ella como si viniera de otro lugar. Porque cuando lo abordas así, puedes jugar con toda la alegría, el placer, la espontaneidad y la sorpresa de descubrir la canción".

'Rocketman' cuenta en su reparto, además de con Egerton, con Jamie Bell, Richard Madden o Bryce Dallas Howard entre otros.

