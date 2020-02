La canción de la cantina de 'Star Wars', la preferida para practicar sexo según un estudio

Si te preguntamos canciones ideales para ponerse a tono, seguramente pensarás en los temas de la banda sonora de 'Cincuenta sombras' o canciones similares. Tú pensarás eso, pero al parecer los australianos tienen ideas muy diferentes para poner música a San Valentín o a las veladas románticas.

Aprovechando que hace poco fue el día de los enamorados, la empresa de streaming musical Spotify ha revelado las canciones más populares a la hora de hacer el amor. Y sí, aunque te cueste creerlo, los australianos acostumbran a ambientar sus momentos más íntimos con la canción que varios alienígenas interpretan en la cantina de 'Star Wars: Una nueva esperanza'.

Para completar este curioso estudio, Spotify ha recopilado todas las playlists en las que se incluyen las palabras "Valentine's Day", "Valentine's", "love" o "sex", según ha revelado Gizmodo. Y no sabemos cómo, pero esta canción de jazz compuesta por John Williams para 'Star Wars' se ha colado en estas listas, superando a canciones como 'Sex with me' de Rihanna o 'Earned It', tema de The Weeknd que aparece en el soundtrack de 'Cincuenta sombras de Grey'. Parece que a los australianos les gustan mucho los aliens cabezones que tocan jazz...

