Cancelan la nueva película de Blake Lively por las complicaciones de su accidente

Blake Lively, que sigue tratando con una lesión desde el suceso ocurrido en diciembre en el set de 'The Rhythm Section', ha tenido que retirarse por complicaciones en su recuperación, y es que se ha anunciado que necesitará más cirugías en la mano.

El anuncio avisaba directamente que el equipo al completo está liberado para buscar otros trabajos, ya que la pausa podría prolongarse durante al menos cinco meses.

La película de Paramount, que ya había rodado la mitad de su metraje, queda así en un limbo indefinido con la prioridad de que su estrella tenga una recuperación completa.

Su fecha de estreno estaba prevista originalmente para el 22 de febrero de 2019. Aún no se ha confirmado si serán capaces de mantenerla.

'The Rhythm Section' cuenta la historia de una mujer que se ve obligada a destapar la verdad detrás de la muerte de su familia al descubrir que no fue un accidente.