Cancelan indefinidamente la segunda parte de 'Cazadores de Sombras'

La productora de cine Constantin Film tiene una larga trayectoria adaptando novelas de éxito a la gran pantalla, pero su último proyecto no ha funcionado tan bien como se pensaban. 'Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso' no ha funcionado muy bien en taquilla, por eso han tomado la decisión los distribuidores y creativos de aplazar su rodaje, según ha explicado la web The Wrap.

Para justificar esta decisión, el productor ejecutivo Martin Moszkowicz ha explicado que lo que quieren es no defraudar a los fans del libro. "Queremos aprovechar todo el potencial de la novela" ha explicado el productor, señalando que van a esperar a un mejor momento para hacerse un hueco en el mercado actual.

La película que tuvo un presupuesto de 60 millones solo ha podido recuperar 58 millones de dólares en sus proyecciones en medio mundo.

Pero esta marcha atrás no cancela los contratos que los actores protagonistas Lily Collins, Jamie Campbell Bower y Kevin Zegers y la nueva incorporación Sigourney Weaver, han firmado para rodar la segunda entrega.

Habrá que esperar a que reanuden el rodaje que dirigirá Harald Zwart, mientras puedes disfrutar de la primera parte, 'Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso' en las salas de los cines.