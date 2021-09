Camila Cabello ('Cenicienta') revela el "aterrador" comportamiento de Shawn Mendes mientras duerme

Camila Cabello y Shawn Mendes llevan saliendo desde el año 2019, y son una de las parejas más populares y queridas del momento. Ambos protagonizan entrañables escenas mientras salen a pasear y a hacer deporte por Miami.

Hace poco, Camila Cabello acudió al popular programa 'The Late Night Show' para promocionar su película 'Cenicienta'. Fue entonces cuando reveló un detalle muy curioso de su relación: Shawn Mendes hace cosas durmiendo que la "aterrorizan". Así lo contaba ella:"Mendes suele quedarse dormido inmediatamente, a veces incluso en mitad de una frase, pero yo me suelo quedar despierta un rato más. Muchas veces, mientras yo estoy leyendo, comienza a hablar en sueños. Es algo que me resulta aterrador".

Pero eso no es todo. Camila aseguró que desde el confinamiento por el Covid-19, esta costumbre de Mendes ha empeorado: "¿Os podéis imaginar el miedo que da que alguien se levante de pronto, abra los ojos y te mire directamente, aunque sabes que está dormido? Me da mucho miedo".

Muy enamorados

A pesar de todo, ella se lo toma con humor. Se nota que ambos están muy enamorados, y se apoyan mutuamente a pesar de todo. Incluso cuando la cantante se vio envuelta en críticas por su cambio físico, supo responder a los comentarios de odio, y como es natural, Shawn Mendes estuvo a su lado.

Centrada en nuevos proyectos

Camila Cabello no hace caso a los comentarios de haters, está centrada en su ajetreada carrera profesional. El pasado 3 de septiembre se estrenó la película ‘Cenicienta’ en Amazon Prime, su debut en el mundo del cine.

Hace poco también compartió en sus redes sociales un pequeño delante de su próximo proyecto musical, que saldrá a la luz el 5 de septiembre. No ha dado muchos detalles, por lo que no sabemos si será un álbum completo o un sencillo.

