El cameo que Ryan Reynolds podría haber tenido en 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder

El Snyder Cut de 'Liga de la Justicia' ya se ha estrenado después de mucho tiempo esperando a ver la nueva versión que el cineasta ha hecho del filme que ya vimos en 2017.

Así, como promoción de la cinta muchas son las revelación que Zack ha revelado sobre curiosidades de la película, como el hecho de que Ben Affleck y Jared Leto nunca estuvieron juntos rodando como Batman y Joker.

Pero, además ha hecho una sorprendente revelación en la que asegura que Ryan Reynolds podría haber hecho un cameo en la cinta. Algo muy llamativo ya que el actor da vida a Deadpool, el superhéroe de Marvel. Aunque, antes encarnó a Linterna Verde en el año 2011, otro superhéroe de DC.

Así, Snyder ha comentado cuáles eran sus planes originales a 'The Hollywood Reporter': "La verdad es que realmente no llegué [muy lejos con esa idea]. Nunca hablamos realmente, y hubo un momento en que, y esto fue hace un tiempo, donde... mi idea era que hubiese un Linterna Verde en la película", empieza diciendo.

Para después añadir que entonces surgió la idea de contar con Ryan Reynolds: "Luego comenzamos a darle vueltas a esta idea como, 'Tal vez si trajéramos a Ryan, podría haber dos Linternas Verdes".

"Fue algo muy divertido por un tiempo porque Ryan estaba dispuesto a hacerlo. Él apoyó la causa durante mucho tiempo", comenta.

"Pensé que si hubiéramos ido por este camino de Linterna Verde habría tenido que tener a Ryan como la linterna adicional. [Reynolds habría estado allí] al igual que otro Linterna, pero esa es una historia diferente", explica.

Aunque finalmente la idea no llegó a hacerse: "Filmamos una versión de esta escena con Green Lantern, pero el estudio realmente me lo discutió y me dijeron: 'Realmente no queremos que hagas Linterna Verde'", dijo Snyder a Vanity Fair.

