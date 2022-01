Cuando 'Bennifer' irrumpió fuerte como la comidilla de Hollywood allá por 2003, fue todo gracias a una película que no conquistó precisamente en la industria.

La pareja protagonizó 'Gigli', una comedia romántica que fue muy criticada y no convenció tampoco al público, pero que fue la gestación de la relación en la vida real de Ben Affleck y Jennifer Lopez (la primera vez), llegando incluso a comprometerse.

El final de la historia y el acoso mediático que sufrieron es de dominio público, pero ahora Affleck se ha sincerado sobre el aprendizaje que él se llevó de aquella caótica experiencia en una íntima entrevista con su amigo Matt Damon para EW.

"Realmente, la verdad sobre esa película y lo que me enseñó es hasta qué punto todo lo que rodea a una película dicta la forma en que la ve la gente. Pero para ser una película que es un fracaso tan famoso y un desastre, muy poca gente la vio realmente", reflexiona Ben.

Benn Affleck y Jennifer López en 'Gigli' | Columbia Pictures

"[La película] no funciona, por cierto. Es un poco como una cabeza de caballo en el cuerpo de una vaca. Y en su momento el estudio, como había empezado a tener una relación con Jennifer Lopez, que estaba vendiendo muchas revistas y parecía generar mucho entusiasmo, ellos predeciblemente tiraron por, 'la gente quiere una comedia romántica. Quieren verlos juntos. ¡Más de eso!'. Y fue como un sketch de SNL: 'mala idea'", confiesa.

Affleck también se sincera sobre cómo todos los factores influyeron en que la película no funcionase.

"Simplemente se convirtió en una historia en sí misma. El título gracioso, el romance con Jennifer Lopez, la sobreexposición de eso, fue como una tormenta perfecta. Y recuerdo hablar con Marty [el director] el viernes que se estrenó y yo estaba como, es espectacular, es un tsunami, no podría ser peor. Esto es lo peor que puede salir", afirma contundente.

Lo que Ben Affleck aprendió del fracaso de 'Gigli'

No obstante, de 'Gigli' también salieron cosas positivas, y Ben lo tiene claro.

"Yo pensaba que mi trabajo era ser un enigma. Ahora puedo entender que la gente me miraba y pensaba en esta persona arrogante, un chico de fraternidad inexperto que tiene demasiado. Engendró muchos sentimientos negativos en la gente acerca de mí. Hubo ese aspecto de la gente que pude ver que era triste y duro, era deprimente y realmente me hizo cuestionar las cosas y sentirme decepcionado y con muchas dudas", se sincera.

"Pero si la reacción a Gigli no hubiera ocurrido, yo probablemente no hubiera acabado decidiendo, 'realmente no tengo otro camino que dirigir películas'. Y eso ha resultado ser el verdadero amor de mi vida profesional. Así que de alguna forma, es un regalo. Y además pude conocer a Jennifer, la relación que ha sido realmente significativa en mi vida".

Seguro que te interesa

El retoque estético que Ben Affleck se tuvo que hacer para estar "sexy" en 'Armageddon'