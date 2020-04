El rodaje de 'The Batman' ha sido paralizado, como tantos otros, debido a la expansión a nivel mundial del coronavirus. Mientras tanto Matt Reeves, su director, ha estrenado su serie para Amazon 'Tales from the Loop'.

El cineasta ha hablado sobre este nuevo proyecto y también ha negado los rumores de que estaba reescribiendo el guión de la nueva película de Bruce Wayne que tiene a Robert Pattinson como protagonista. Aunque sí que esta situación le permitirá explorar más el tono de algunas escenas, ¿cómo influirá eso en el resultado final?

Así, en una entrevista para Deadline, ha insistido en que no piensa cambiar la historia que le ha llevado dos años escribir.

"Sucede cada vez que ruedas algo. Lo inesperado: accidentes y cosas que no estaban previstas. Diría que los cambios realmente tienen que ver más con ‘oh, tengo que pensar en el tono de esto’ con escenas que aún no hemos hecho que conectan con distintas partes de la historia. Parece que se abre esta oportunidad para explorar algo de ese tono. Con estas películas, nunca tienes suficiente tiempo de preparación, porque son muy complejas y grandes en muchos sentidos. Esta pausa me ofrece un momento para pensar en las secuencias más grandes que aún tenemos que crear y en cómo llevarlas a cabo".

