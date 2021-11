El cambio de look de Zac Efron con bigote con el que demuestra que todo le queda bien

Zac Efron ha retomado con fuerza su carrera como actor tras unos años un tanto inactivo tras mudarse a Australia desde Los Ángeles a vivir. Pero en este último tiempo el intérprete ha protagonizado varios proyectos como: 'Ojos de fuego', 'Three Men and a Baby' o 'Killing Zac Efron'.

Además, en la actualidad, está rodando la película 'The Greatest Beer Run Ever' que protagoniza junto a Russell Crowe y es dirigida por Peter Farrelly quien se llevó e Oscar a Mejor Película con 'Green Book' en el año 2019.

'The Greatest Beer Run Ever' es una adaptación del libro escrito por Joanna Molloy y John 'Chickie' Donahue llamado 'The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War'. Se rata de una autobiografía del marine John 'Chickie' Donohue sobre cómo abandonó Nueva York en 1967 para encontrar a sus amigos de la infancia en la Guerra de Vietnam.

La película empezó a rodarse en Tailandia donde recrearan las escenas de la Guerra de Vietnam pero, ahora, están rodando en Nueva York. Allí, hemos podido ver varias imágenes de Zac Efron rodando donde podemos ver el cambio de look al que se ha sometido para la cinta.

Efron se ha teñido el pelo a un tono más oscuro que el que llevaba anteriormente y se ha dejado un gran bigote, algo que a todo el mundo no le queda bien pero Zac sigue estando irresistible con él.

Además, también lo hemos podido ver en otras partes luciendo el bigotazo que lleva ya sea en un evento deportivo o en una foto de Instagram que subió a sus stories de Instagram con la Estatua de la Libertad de fondo y que puedes ver en el vídeo de arriba.

