La foto de Elizabeth Olsen con cambio de look al terminar ¿por segunda vez? el rodaje de 'Doctor Strange 2'

'Doctor Strange 2' es uno de los estrenos del MCU más prometedores dada la importancia que se le está dando hasta el momento al personaje en otras películas como en 'SpiderMan: Sin camino a casa'. A pesar de no haber visto todavía lo que ocurrirá en esa nueva entrega, tiene pinta de que el personaje de Benedict Cumberbatch será de vital importancia para el multiverso.

Además, Elizabeth Olsen, que es Bruja Escarlata, también estará en 'Doctor Strange 2' y la actriz ha celebrado el fin del rodaje. Aunque ya se anunciase en abril, de hecho fue el propio Kevin Feige quien lo hizo, el final del rodaje, no se sabe si han tenido que terminar de rodar o si simplemente se trataba de algunas escenas extra que se graban tras concluir el rodaje.

Con esta foto que ha subido su estilista, Karen Bartek, ha mostrado un look muy diferente al que nos tenía acostumbrados en 'WandaVision' y la veremos con un estilo muy distinto en la película: "¡¡Se acabaron las 'Extrañas'!! Acabamos el rodaje de nuevo", revelaba mientras las tres posan felices en el tráiler de maquillaje y peluquería. Entre los hashtags también añadía #teamwitch, haciendo referencia al equipo de Bruja Escarlata.

'Doctor Strange 2' supone el regreso de Sam Raimi al cine de superhéroes

Por el momento tendremos que esperar hasta el 25 de marzo de 2022 para poder ver que nos traerá la nueva aventura de Doctor Strange en esta secuela. Pero uno de los grandes regresos no supone el de ningún actor para interpretar a algún personaje, sino el del director Sam Raimi.

Sam dirigió la trilogía original de 'SpiderMan' con Tobey Maguire y desde entonces no ha vuelto a dirigir ninguna cinta del universo Marvel. De hecho su carrera se centró en realizar cintas de terror, como 'Arrástrame al infierno' o 'Evil Dead'.

