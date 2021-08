El cambio de look de Florence Pugh donde jamás reconocerías a la actriz de 'Viuda negra'

Florence Pugh es una de las estrellas del panorama actual de Hollywood y vive un momento dulce en su carrera interpretativa. Y no es para menos ya que la joven actriz ya ha logrado entrar en el MCU con su aparición en 'Viuda Negra', algo que ni si quiera el propio Ryan Reynolds ha conseguido todavía.

Pero su fama no viene por aparecer en la nueva película de Marvel, ya que Florence ya ha estado en otras grandes producciones. La actriz ya ha podido interpretar papeles con cierta relevancia en películas como 'Midsomar' o 'Fighting with my family'. Pero Florence dio el salto después de su aparición en 'Mujercitas', de Greg Gerwig, en la que dio vida a Amy March, siendo este su primer gran papel en el mundo del cine.

Después del gran estreno de 'Viuda Negra', Florence sigue involucrada en nuevas películas y ahora está preparando su papel en 'The Wonder'. Esta película será una producción de Netflix, adaptando las novelas de Emma Donoghe.

El nuevo look de Florence Pugh con el que no la reconocerás

Florence Pugh ya prepara su nueva película 'The Wonder', en la que dará vida a Lib Wright la protagonista de esta historia ambientada en Irlanda del año 1859. Lib es una enfermera que llega a un pequeño pueblo donde encontrará a una joven de 11 años que lleva viviendo durante meses sin comida. Lib decidirá ayudar a la chica y tendrán que sobreponerse a todo el revuelo que ha causado el caso de esta niña de 11 años.

Y para este personaje la actriz ha cambiado radicalmente de look, tanto que no parece ella misma. Acostumbrados a ver a Florence con una melena rubia, la actriz ha estrenado pelazo moreno en su Instagram. Pugh sube esta historia a su cuenta para compartir su nuevo pelo.

Florence Pugh nuevo look | Instagram @florencepugh

