Más varonil que nunca: El cambio de look de Chris Evans con el que rompe para siempre con Capitán América

Chris Evans ha reaparecido en las redes sociales, tras unas semanas bastante apartado. Estas semanas han coincidido con los rumores sobre una posible relación amorosa del actor con la también intérprete Lily James.

El para siempre recordado como Capitán América parece ahora querer desprenderse precisamente de la imagen de Steve Rogers y ha sorprendido con un look muy distinto al que nos tiene acostumbrados. Es probable que este cambio de look se deba a uno de los próximos proyectos de Chris, pero por el momento no ha dicho nada más.

Lo ha hecho para celebrar el Día Internacional del Perro. Como saben todos sus fans, el actor tiene en su perro Dodger a su mejor amigo, y así lo ha demostrado. Puedes ver su nueva imagen en el vídeo de arriba.

