Nadie diría que son ellos: El gran cambio de imagen de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio para su nueva película, 'Don't Look Up'

'Don't look up' es lo nuevo de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Ambos actores trabajarán juntos por primera vez en un largometraje que, a pesar de no haberse estrenado, ya ha dejado alguna sorpresa.

De momento, ya conocemos la premisa del largometraje. Dos astrónomos descubren que, en seis meses, un meteorito caerá sobre la tierra y la destruirá. A partir de entonces, llevarán a cabo una gira para convencer a la población de la veracidad de estos hechos.

Esta cinta también sella el regreso al trabajo de Jennifer Lawrence. La actriz había decidido apartarse de los rodajes por un tiempo para descansar y, ahora por fin regresa, después de un año, con esta sugerente propuesta.

A pesar de que la producción no llegará a los cines hasta el año 2021, ya han empezado a conocerse algún dato relevante. Entre ellos, la sorprendente transformación en el look de los protagonistas. Si quieres descubrir cómo ha sido el cambio de Lawrence y DiCaprio, échale un ojo al vídeo de arriba.

