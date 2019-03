El cambio físico radical de Dakota Johnson para 'Suspiria', la película que la obligó a ir a terapia

Después de que 'Suspiria' causara un gran impacto en el público en su avance en Cinema Con y la calificaran de "enfermiza", la cinta de Luca Guadagnino ('Call me by your name') se ha convertido en uno de los títulos más esperados del año.

Esto también se debe a las declaraciones de su protagonista, Dakota Johnson. La actriz convertida en un fenómeno gracias a la saga erótica de 'Cincuenta sombras' confesó que tuvo que ir a terapia tras el rodaje por los escalofriantes momentos que pasaron.

Ahora, Amazon Studios ha revelado el aspecto de Dakota en la película, y da escalofríos.

'Suspiria' es un remake de la cinta de Dario Argento del mismo nombre en 1977 y cuenta la historia de una bailarina americana que se une a una compañía alemana en los 70.

Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Jessica Harper y Mia Goth completan el reparto.