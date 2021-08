Ha cambiado de vida: Jonah Hill se sincera en una entrevista en la que está irreconocible

Jonah Hill lleva un tiempo alejado del panorama de Hollywood y parece que el actor disfruta de una nueva vida tranquila lejos de todo el bullicio del mundo del cine. Ahora Jonah ha concedido una entrevista para GQ Magazine, donde ha sido la portada y ha hablado de todo.

Jonah Hill ha mostrado su nuevo look contando cual es una de sus nuevas pasiones que ha encontrado en la tranquilidad en la que se ve inmerso ahora: "Gracias bebé. Sigo siendo un adicto al trabajo. Sigo escribiendo y dirigiendo y poniendo todos mis proyectos en orden. Pero ahora también surfeo todos los días"

Y continúa: "Me obligo a surfear todos los días. No sé si renunciar es la palabra adecuada, pero si que he renunciado un poco. Me sigue encantando mi creatividad y mi trabajo. Pero definitivamente vivo un estilo de vida muy tranquilo, donde surfeo, salgo con mi perro o con mis vecinos".

Jonah también ha sido muy tajante sobre el talento y qué hay que hacer para tenerlo: "Es un bulo que tengas que ser miserable para tener talento y es absurdo. Es genuino: me puse mejor, mi arte se hizo mejor y fui más feliz. Todo hacia arriba. Nunca he visto a la miseria sacar mejor arte de nadie. Simplemente no lo he visto".

También se ha sincerado sobre alguna etapa de su vida: "Estaba muy por delante del resto en cuanto a mi vida profesional, pero muy por detrás en cuanto a lo personal. Desde los 20 años, no estaba mirando realmente dentro de mí. Tan solo corría hacia el éxito o intentaba encontrarlo. Lo que hizo por mi dirigir 'Mid90s' fue entender que puedo ser una buena persona y tener el valor de sentarme en la mesa. No necesito una cosa sobrenatural que ofrecer que vaya más allá de ser un buen tío".

Jonah no ha desaprovechado la oportunidad para dar su opinión sobre las redes sociales: "Entonces, Instagram. Instagram son los cigarros de nuestro tiempo. Es lo que más mata. Son la muerte. Y yo soy participe de ello, al igual que fumo. De nuevo, es un espectro de lo que encontramos saludable. Tengo que tener una interacción mínima".

"No estoy despreciando a nadie, yo publico selfies como todo el mundo, no me importa. Soy igual de hipócrita que todo el mundo. Entonces el punto es que tal vez esto sea un trabajo en progreso para llegar a la felicidad", termina contando el actor.

Al final cuenta por qué ha decidido hacer esta entrevista: "Lo estoy haciendo porque me pidieron que fuera la portada de una revista de moda y creo que es algo guay. Mi ego se acaricia de alguna manera, así que dije que sí. ¡Y mola! Hoy estoy jugando a un juego diferente. Puede que mañana esté menos involucrado en mi mismo".

